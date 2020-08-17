Как крупный и малый бизнес Казани пережил пандемию

Фото: Илья Репин

Крупный бизнес смог мобилизоваться

За первое полугодие в Казани снизился объем отгрузки продукции, просела сфера потребительского рынка, замедлились темпы строительства и значительно пострадал малый бизнес, обострилась ситуация на рынке труда, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Однако, по его словам, некоторые отрасли показали серьезный подъем.

За 6 месяцев в Казани отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и оказали услуг на 203 млрд рублей. Правда, к концу I полугодия снижение отгрузки крупного бизнеса составило 2,2%.

Индекс промышленного производства в Казани составил 101,2% (6 месяцев 2019 года — 95,7%,). Рост выпуска продукции отмечен в производстве пищевых продуктов (8 %), напитков (на 12,5%), машин и оборудования (на 36,8%), бумаги и бумажных изделий (на 31 %), электрооборудования (на 11%), а также в химическом производстве (на 3,7%). В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования наблюдается снижение в общей сложности более чем на 30 %.

За первое полугодие в Казани снизился объем отгрузки продукции, просела сфера потребительского рынка, замедлились темпы строительства и значительно пострадал малый бизнес, сообщил Ильдар Шакиров. Фото kzn.ru

Строители выполнили объемы почти на 11 млрд рублей. Ввели 460 тыс. кв. метров жилья, или более 7 тыс квартир и 619 индивидуальных жилых домов, что в 2,7 раза больше соответствующего периода предыдущего года.

В самый тяжелый период ограничений, связанных с самоизоляцией, в апреле из 140 системообразующих предприятий Казани 59 работали в особом графике, к середине мая они вышли на штатный режим, сообщил Шакиров.

В компаниях «Казанский Гипронииавиапром», Авиационный завод им. Горбунова, «Казанское ОКБ «Союз», «Аромат», «Ниинефтепромхим», «Казанский завод точного машиностроения», НПО «Радиоэлектроника им.В.И.Шимко», «Нэфис Косметикс» индекс промышленного производства по итогам первого полугодия составил свыше 120%. Замруководителя исполкома пояснил это загрузкой мощностей по контрактам, заключенным в конце прошлого года.

А «Аромат», например, на пике спроса увеличил объемы производства антисептиков — свыше 6 млн штук гелей для рук в месяц. Благодаря новым линиям индекс промышленного производства на этом предприятии в апреле составил 1513%, а за 6 месяцев — более 300%.

Существенное снижение наблюдалось на рынке платных услуг — на 12,5% от уровня прошлого года. Фото Ильи Репина

А по отдельным видам МСБ ожидается падение оборотов до 60 %

Основная нагрузка пришлась на малый и средний бизнес. Но, по словам докладчика, массовых сокращений и невыплаты зарплаты удалось избежать, а также не допустили дефицита товаров и резкого роста цен на них.

Наиболее пострадал от кризиса потребительский рынок. Оборот розничной торговли по итогам шести месяцев достиг 243 млрд рублей, что составляет 92% от уровня прошлого года, еще больше — на 28% — снизился оборот общепита. Удельный вес продовольственных товаров в структуре товарооборота вырос почти до 50%.

Покупательский трафик ТЦ снизился на 20 %, доходы торгово-развлекательных комплексов апреле снизились до 50 %, в мае — июне — от 65 до 90 %.

Существенное снижение наблюдалось на рынке платных услуг — на 12,5% от уровня прошлого года.

К 1 июля городской бюджет получил почти 2,4 млрд рублей налогов, что на 6 % меньше аналогичного периода прошлого года.

В малом бизнесе Казани занята треть населения города. До пандемии МСБ демонстрировал рост на 29 % по итогам первого квартала. Но теперь он нивелировался и по отдельным отраслям предприниматели покажут отрицательную динамику, констатировал Ильдар Шакиров. В сентябре — октябре ожидается снижение показателей на 20 — 30 %, а по кинотеатрам, театрам и другим развлекательным заведениям предполагается спад на 60 %.

Зарплата в среднем и крупном бизнесе (за исключением гостиниц и общепита) составила около 48 тыс рублей, в реальном выражении с учетом инфляции рост составил 4,3 %. Средняя зарплата в здравоохранение и образовании (46 тыс и 40 тыс рублей соответственно), по словам Шакирова, по-прежнему превышает среднегородской уровень. Ожидается снижение этого показателя в МСБ.

Спикер отметил резкий рост зарегистрированной безработицы. На 1 января этого года этот показатель составлял 3,5 тыс человек. На начало июля в центрах занятости зарегистрировали более 26 тыс безработных, а на сегодня — уже 30,8 тыс.

Спикер отметил резкий рост зарегистрированной безработицы. Фото kzn.ru

25 тыс человек безработных получают пособия. Из них 8 тыс потеряли работу после 1 марта. 57 % — длительно неработающие, получают минимальное пособие, по словам замруководителя исполкома, скорее всего, они ее были официально трудоустроены ранее. За 6 месяцев из «серых» схем вывели почти 3 сотрудников разных предприятий.

В Казани выявили 210 организаций с низкой зарплатой, ниже социальных минимумов — материалы по этим фактам направили в прокуратуру, сказал Шакиров.

— В целом то, что докладывает Ильдар Саитзянович, несколько выше и лучше наших ожиданий. Тем не менее, год еще не завершился, будем цыплят считать по осени. Многие предприятия работали над долгосрочными контрактами — это дало свой результат, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Он обратил внимание на то, чтобы все, в том числе и «горячие головы» соблюдали требования Роспотребнадзора. Метшин рассказал, как накануне покупал сыну кроссовки в одном из магазинов, где оказалась семья без перчаток и масок. «Безусловно, это ответственность руководителя смены, менеджера, который должен делать замечания. Наша самодисциплина может стать самым эффективным барьером для распространения инфекции», — добавил глава города.

Метшин рассказал, как накануне покупал сыну кроссовки в одном из магазинов, где оказалась семья без перчаток и масок. Фото kzn.ru

Что будет со школьными линейками — решат на следующей неделе

Начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов рассказал сегодня о начале учебного года в столице Татарстана.

Сколько школ и детсадов примут малышей и подростков

1 сентября в школы Казани отправятся более 148 тыс учеников, из них — свыше 20 тыс первоклассников.

В новом учебном году детей примут 166 школ и 309 детсадов. Двери распахнут этой осенью 3 новых школы (многопрофильный лицей на 1224 места в Советском районе и два корпуса полилингвального центра «Адымнар» на 1224 места и 800 мест в Ново-Савиновском районе) и 11 детсадов.

Детсады будут посещать более 75 тыс дошколят, из них 19 тыс детей получили направления в этом году, еще 4 тыс человек — на очереди.

По программе капремонта в этом году отремонтировали гимназию-интернат №4, продолжаются работы в 10 детсадах. На эти цели из республиканского бюджета выделили 492 млн руб. В рамках программы текущего ремонта отремонтировали 18 школ на 11 млн рублей. Кроме того, отремонтировали покрытие в восьми школьных дворах.

Особенные дети обучаются и социализируются в 38 общеобразовательных школах Казани, сообщил Ирек Ризванов. Фото kzn.ru

Около 40 % школ работают в 2 смены. Во вторую смену пока еще будут учиться 19 тыс школьников Казани в новом учебном году.

Более 3 млн рублей уже потратили на оснащение школ средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами, термометрами к ЭГЭ, остальные учреждения в ближайшее время получат эти СИЗы и оборудование, сообщил Ризванов.

С нового учебного года 70 тыс учеников «началки» будут питаться бесплатно. А президентские ежемесячные выплаты по 5 тыс рублей будут получать в Казани почти 5,5 тыс классных руководителей.

Особенные дети обучаются и социализируются в 38 общеобразовательных школах Казани, сообщил Ирек Ризванов. С сентября откроются еще два ресурсных класса для детей с аутистическими расстройствами в школах № 71 и 111, а также три класса компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития в школах № 136, 25 и 81.

Парк школьных автобусов пополнится 11 машинами, которые подвозят в базовые школы более 2 тыс детей.

Парк школьных автобусов пополнится 11 машинами. Фото Олега Тихонова

Что готовят школы для детей

Все первоклассники в первый учебный день получат памятный подарок от мэрии Казани — «Дневник добрых дел». В День знаний в школах пройдет «Урок Мира», стартует Неделя добра и месячник «Экстремизму — нет!». А в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в школах пройдет тематическая неделя «Энергосбережение и экология».

Для учеников 10 классов вводятся новые федеральные стандарты. Профильный принцип предполагает индивидуальный маршрут для каждого школьника по одному из пяти профилям: естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и универсальному.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в сентябре для учеников 5 — 9 классов. Оценки за контрольную работу выставляться не будут. По результатам проверки внесут коррективы в рабочие программы.

Решение о проведении линеек в День знаний примут на следующей неделе (в ходе совещания прозвучала информация как об отмене линеек, так и об их проведении с учетом требований Роспотребнадзора) .

Начальник управления образования рассказал, что в школах организуют кабинетную систему по всем предметам, за исключением физкультуры, музыки, физики и химии. Питание школьников планируется организовать по возможности в разделенных потоках с плавающими переменами.Уроки физкультуры, природоведения, биологии, географии при хорошей погоде рекомендовано проводить на улице.

Питание школьников планируется организовать по возможности в разделенных потоках с плавающими переменами. Фото kzn.ru

Маски постоянно в школах должны носить только работники пищеблоков и техперсонал, для учеников и учителей таких требований нет.

В этом году допускаются смешанные формы обучения, что позволит разгрузить субботний день.

Для родителей на «деловом понедельнике» объявили телефон горячей линии по организации образовательного процесса: 292-92-43

— Наконец-то Минобраз в рамках нацпроекта принял стандарт, без которого новые школы просто не получают лицензии. Если раньше мы за каждый компьютер танцевали все танцы наров мира, то сейчас четко приведено к одному учащемуся количество оборудования, на какую сумму — и это, конечно, космический корабль. Важно, что нацпроект «Образование» серьезно улучшил давнюю проблему оплаты труда учителей, — отметил Ильсур Метшин.

Он добавил, что ожидаемые поправки в закон об образовании вернут и воспитательную функцию школы, и авторитет классного руководителя. Главу города заботят результаты ЕГЭ по базовой математике в этом году: «нет сильного провала, но тревожный звоночек». Метшин поручил составить дорожную карту, выяснить, какие школы «тянут вниз, закрепить наставников, чтобы поправить ситуацию».

В заключение мэр призвал не только руководство школ и педагогов, но и старшеклассников, и представителей родительских комитетов разработать меры санитарной безопасности — разделять потоки детей, соблюдать гигиену.

Екатерина Аблаева