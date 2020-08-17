На 1 этапе строительства Большого Казанского кольца завершили строительные работы

На 1 этапе Большого Казанского кольца на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской завершили строительно-монтажные работы. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

За неделю в надземном переходе закончили отделку гранитом четвертой опоры и антикоррозийной защиты металлоконструкций. Переход открыли для пешеходов.

Также выполнена дорожная разметка термопластиком по постоянной схеме на всех проезжих частях, установлены дорожные знаки, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, что работы стартовали в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

