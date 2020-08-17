Исследование: 83% жителей Казани готовы воспользоваться услугами беспилотного такси

83% казанцев готовы воспользоваться услугами беспилотного такси. Также уже два года в тестовом режиме в Иннополисе работает беспилотное такси, которое можно вызвать через приложение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «НТИ Автонет».



«Опрос показал, что готовность пользоваться беспилотным такси растет вместе с уровнем знания о технологии», — сказано в исследовании. Всего на беспилотном такси готовы ездить 77% россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

В Москве 79% жителей готовы воспользоваться услугами беспилотного транспорта. Именно там тестируется самое большое количество беспилотных автомобилей в стране.

83,3% положительных ответов в опросе приходится на россиян от 25 до 34 лет, 73% — на граждан в возрасте от 45 лет.

Всего в онлайн-опросе участвовали 10,5 тыс. жителей всех городов-миллионников России.

Ранее сообщалось, что в Казани первые образцы беспилотного общественного транспорта КФУ могут быть выведены на дороги уже через год-полтора.

