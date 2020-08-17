«Уфа» одержала 50-ю победу в РПЛ

Победа в матче 2-го тура над тульским «Арсеналом» стала для ФК «Уфа» 50-й в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба уфимского клуба

Уфимцы добрались до юбилейной отметки за 182 встречи. Начиная с 2014 года, когда команда вышла в РПЛ, «Уфа» выиграла 50 матчей, 61 раз сыграла вничью и 71 проиграла своему сопернику.

Наивысшим достижением клуба является шестое место в сезоне-2017/2018 и последующий выход в квалификацию Лиги Европы.

В нынешнем чемпионате страны команда Вадима Евсеева набрала три очка и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице.