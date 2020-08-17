За полгода индекс промышленного производства в Казани составил 101,2%

По итогам первого полугодия индекс промышленного производства в Казани составил 101,2%. Об этом сообщает сайт исполкома.

За данный период в Казани отгрузили товаров собственного производства, а также провели работы и оказали услуги на общую сумму 203 млрд рублей. Из них 162,6 млрд рублей отгружено крупными и средними предприятиями.

Согласно данным, рост зафиксирован в производстве пищевых продуктов (на 8,6%), напитков (на 12,5%), машин и оборудования (на 36,8%), бумаги и бумажных изделий (на 31,1%), электрооборудования (на 11,4%), а также в химическом производстве (на 3,7%). Значительное снижение отмечено в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий и производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 30% и 37% соответственно).

Ранее сообщалось, что индекс промпроизводства Татарстана выше, чем в среднем по России.

