Эксперты назвали среднюю зарплату учителей в Казани за II квартал

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики подсчитали какие зарплаты получают учителя в разных городах страны. В Казани средняя зарплата учителя за II квартал 2020 года составила 29 тыс. рублей.

Это высокий показатель в целом по стране, следует из материалов сервиса «Авито. Работа». Однако в тройку лидеров столица Татарстана не попала.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве — 51,6 тыс. рублей, пишут «Известия». Далее следует Санкт-Петербург — 35,1 тыс. рублей. Тройку замыкает Екатеринбург с показателем в 29,8 тыс. рублей.

При этом остальные города Казань, похоже, опережает. В Перми средняя зарплата учителей за апреле — июне достигла отметки 27,2 тыс. рублей. В Омске они зарабатывали около 26,9 тыс. рублей.

Далее по нисходящей: Иркутск — 26,5 тыс., Красноярск — 26,2 тыс., Краснодар — 25,9 тыс. руб. В числе городов с самыми низкими средними зарплатами учителей отмечены Воронеж (21,7 тыс. рублей) и Новосибирск (21,1 тыс. рублей). Самая низкая оказалась в Волгограде — 20,6 тыс. рублей.