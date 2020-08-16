Аналитики назвали самые популярные подержанные внедорожники в России

Эксперты подсчитали, какие модели кроссоверов и внедорожников на рынке автомобилей с пробегом были наиболее популярны за январь — июль 2020 года. За семь месяцев в стране продано 668,4 тысячи автомобилей.

Больше всего за этот период продано автомобилей LADA 4x4 (трехдверная «Нива») — 47,4 тысячи экземпляров, передает агентство «Автостат».

Среди самых популярных авто с пробегом также Chevrolet Niva (38,6 тысяч) и Toyota RAV4 (26,1 тысячи). Пятерку лидеров замыкают Nissan X-Trail и Qashqai.

Кроме них в десятке самых популярных: Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V и KIA Sportage.