В Татарстане рабочий погиб под тоннами ржи

Фото: «Реальное время»

Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда со смертельным исходом. 8 августа в Арском районе обнаружили мертвым 50-летнего рабочего — в завальной яме сушилки зернотока села Нижняя Корса.



По предварительным данным следствия, мужчина спустился в яму незадолго до того, как 10-тонный самосвал начал выгрузку зерна ржи в эту самую яму. Отсутствие рабочего заметили его коллеги, стали искать и нашли его тело, заваленное зерном.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.