Известный комментатор рассказал, как похудеть на 5 кг без вреда для здоровья и психики

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко дал совет желающим похудеть без риска для здоровья и психики.

«Кстати, выяснилось, что с велотренажера отлично смотрятся сериалы. Я всем всячески это рекомендую. И, кстати, тем, кто любит футбол, как раз два тайма по 45 минут — это отличная нагрузка. Я сбросил 5 кг во время карантина и стал учить сербо-хорватский язык», — сказал Стогниенко.

О футболе, «Игре престолов», карантине и любви к Казани известного спортивного комментатора Стогниенко можно почитать в его интервью «Реальному времени».