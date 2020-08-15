Партия растений для Дрожжаного и юбилей судьи: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана на 15 августа
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров опубликовал видео, в котором показал подписчикам растения, которые привезли из Чувашии, Ульяновской оласти и Татарстана, чтобы высадить в Старом Дрожжаном. Некоторые из названий выглядят как слова из древней сказки: Пузыреплодник, Бульдонеж и так далее.
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Спирея, Курильский чай, Вейгела цветущая, Чубушник, Барбарис, Пузыреплодник, Калина Бульдонеж, черёмуха, туя, голубая ель будут высажены в ближайшее время в центральной части села Старое Дрожжаное. Растения привезли из нашей Республики, Чувашии и Ульяновской области.
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