Партия растений для Дрожжаного и юбилей судьи: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана на 15 августа

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров опубликовал видео, в котором показал подписчикам растения, которые привезли из Чувашии, Ульяновской оласти и Татарстана, чтобы высадить в Старом Дрожжаном. Некоторые из названий выглядят как слова из древней сказки: Пузыреплодник, Бульдонеж и так далее.

Бывшему председателю Бавлинского райсуда Мухтару Афзалову исполнилось 85 лет. Поздравить его приехал и глава района Рамиль Гатиятуллин. Чиновник выложил видео встречи с бывшим судьей.

Новую технологию сбора и хранения пшеницы показал глава Сармановского района Фарит Хуснуллин. Он репостнул фото местной газеты.

Энгель Фаттахов опубликовал новое видео из Актанышского района. На этот раз в мини-ролик попала скульптуры птицы. Подписчики активно отреагировали на пожелание доброго утра, сопровождающего это творение.