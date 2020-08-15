Иван Игнатьев вновь выйдет в старте на матч с «Уралом»

Стартовый состав «Рубина» остался без изменений на домашний матч против екатеринбургского «Урала».

В воротах остался Юрий Дюпин. Защитную линию составили Самошников, Уремович, Старфельд и Меркулов. В центре поля — Коновалов, Евтич и Абильдгор. Крайние полузащатники — Хвича Кварацхелия и Солтмурад Бакаев. А позицию на острие атаки занял Иван Игнатьев. Напомним, у нападающего всего 1 гол с пенальти за половину прошлого сезона.

Напомним, наставник команды Леонид Слуцкий пропустит поединок против уральцев, поскольку был дисквалифицирован Контрольно дисциплинарным комитетом за критику судейства в матче против московского «Локомотива».