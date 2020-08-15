Сегодня «Рубин» сыграет в Казани против «Урала»

«Рубин» дома сыграет против «Урала» из Екатеринбурга в матче 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

После стартового поражения от московского «Локомотива» (0:2) команда Леонида Слуцкого попытается взять первые очки в чемпионате страны. Накануне, казанцы объявили о переходе корейского полузащитника Хван Ин Бома, который пока не включен в заявку на турнир. Зато в игре сможет принять участие защитник «Рубина» Михаил Меркулов. До переезда в Казань он защищал цвета нынешнего соперника казанцев.

«Урал» также произвел несколько трансферов перед матчем с «Рубином». Уральский клуб подписал бывшего защитника «Динамо» Владимира Рыкова и экс-хавбека «Оренбурга» Даниэля Мишкича. Оба футболиста уже заявлены за «Урал» для участия в РПЛ и смогут сыграть против «Рубина».

В предыдущем туре команда Юрия Матвеева дома уступила московскому «Динамо» (0:2).

У казанцев не будет на скамейке главного тренера Леонида Слуцкого, получившего дисквалификацию. Исполняющим обязанности будет его помощник Олег Веретенников.

Встреча «Рубин» — «Урал» состоится в субботу, 15 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча — в 15.30.