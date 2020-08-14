Экс-председатель группы по поправкам в Конституцию и сенатор от Удмуртии задекларировали зарубежную недвижимость

Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость, следует из размещенных на сайте Совфеда РФ декларации о доходах за 2019 год. Среди них — председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству (бывший сопреседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию) Андрей Клишас и сенатор от Удмуртии Любовь Глебова.

Так, Клишас владеет дачным участком в Швейцарии площадью в 543 квадратных метра и двумя домами в этой же стране общей площадью 474 квадратных метра. Глебова отчиталась о владении жилым домом в Германии площадью 541 квадратный метр и земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки такой же площади.

Кроме того, задеркларировал жилой дом в Великобритании тульский сенатор Дмитрий Савельев, а сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов сезонный апартамент в Болгарии. Представитель в Совфеде от Воронежской области Сергей Лукин является владельцем половины квартиры в Черногории общей площадью 30 квадратных метров, передает «РИА Новости».

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх заработал больше всех чиновников из администрации российского президента, а самый высокий доход за 2019 год оказался у главы Минпромторга РФ Дениса Мартурова.

