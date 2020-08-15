КФУ и Казанский научный центр РАН получат 450 млн рублей на модернизацию

Казанский научный центр РАН и Казанский федеральный университет (КФУ) получат почти 450 млн рублей на модернизацию, техническое перевооружение и расширение приборной базы, сообщил министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

Средства выделяются в рамках национального проекта «Наука». Почти 450 млн рублей поступят в текущем году, передает ТАСС.

По словам Бурганова, вузы и научные учреждения республики принимают участие в конкурсных процедурах по развертыванию сети научных центров мирового уровня. Организации Татарстана вошли в состав семи заявок по созданию таких центров.

Ранее в КФУ увеличили количество бюджетных мест в новом учебном году до 180.