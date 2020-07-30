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КФУ выделили дополнительные 180 бюджетных мест

07:10, 30.07.2020
КФУ выделили дополнительные 180 бюджетных мест
Фото: КФУ

В Казанском федеральном университете увеличат число бюджетных мест — в новом учебном году их выделено дополнительно 180.

Сообщается, что новые места выделены благодаря поручению президента РФ в части дополнительного распределения контрольных цифр приема (КЦП) по российским вузам.

В основном бюджетные направления выделены на бакалавриат. Таким образом, в КФУ представлено 5 510 бюджетных мест, передает ТАСС.

Ранее вуз объявил, что в приемную кампанию на учебный год 2020—2021 КФУ планирует принять 5 330 бюджетников. То есть в вузе на 15 бюджетных мест меньше, чем в предыдущем году.

Общество Татарстан
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