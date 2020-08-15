В казанском парке «Крылья Советов» пройдет гала-концерт фестиваля «Балкыш»

В Авиастроительном районе Казани 20 августа на крытой площадке в парке «Крылья Советов» пройдет гала-концерт VI Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»).

Мероприятие начнется в 11.00. В этом году оно посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию ТАССР и присвоению Казани звания «Город трудовой доблести».

Увидеть выступления можно будет в официальном паблике республики Татарстан «Вконтакте», сообщает мэрия Казани.

Ранее стало известно, что ТНВ готовит трехчасовой фильм-концерт ко Дню образования Татарстана.

