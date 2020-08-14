Новости общества

23:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ТНВ готовит онлайн-концерт ко Дню образования Татарстана — видео

23:14, 14.08.2020

ТНВ готовит трехчасовой фильм-концерт ко Дню образованию Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Зрители смогут не только послушать 30 песен на татарском и русском языке, но и увидеть исторические зарисовки, к съемкам которых приступили месяц назад. Очевидцы событий 1990 года расскажут о малоизвестных фактах.

По задумке режиссеров, концертные номера будут чередоваться с экскурсом в историю.

На прошлой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о возможном формате проведения Дня республики, который пройдет 30 августа.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем