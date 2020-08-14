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На основателя telegram-канала Nexta Live, освещающего протесты в Белоруссии, завели уголовное дело

23:56, 14.08.2020
На основателя telegram-канала Nexta Live, освещающего протесты в Белоруссии, завели уголовное дело
Фото: pxhere.com

МВД Белоруссии возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков в отношении Степана Путило — основателя крупнейших telegram-каналов республики Nexta (720 тысяч подписчиков) и Nexta Live (1,9 миллиона подписчиков), которые сообщают о протестах в Белоруссии.

https://t.me/nexta_tv/3787

Статья предполагает от 5 до 15 лет лишения свободы.

Nexta Live стал самым популярным каналом в русскоязычном сегменте Telegram после начавшихся протестных акций в Белоруссии. Отметим, что периодически на канале публикуются посты с призывами к протестующим, а также сообщается, во сколько собираться на митинг, информация о передвижениях ОМОНа, координация действий демонстрантов.

Сам 22-летний основатель канала живет в Варшаве.

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