В Казани начало вещание в FM-диапазоне радио «Тәртип»

В Казани сегодня начало вещание радио «Тәртип» в FM-диапазоне на частоте 93,1.

Также с 28 августа планируется запуск вещание в Набережных Челнах на частоте 90.2 FM.

Ранее некоторые программы «Тәртип» транслировались на радио «Булгар-FM». Главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова рассказала, что отдельную частоту для радиоканала удалось получить при содействии президента Татарстана Рустама Минниханова.

Радиоканал направлен на популяризацию национальной культуры и музыки. Впервые радио вышло в эфир в 2008 году, однако спустя 2 месяца прекратило вещание. В 2014 году «Тәртип» заработал как полноценная радиостанция, но через два года потерял частоту, передает «Татар-информ».

«Мне „Тәртип“ очень нравится, я помогал этому радио от всей души, его и слушатели очень любят. Во-первых, там татарский „моң“, во-вторых — наше национальное достояние, в-третьих — наша религия. Люди очень ждали это радио, поэтому, несмотря на то, что форматы были разные, мы сохранили „Тәртип“ внутри радио „Болгар“. Мы сделали много для того, чтобы у радио „Тәртип“ была отдельная частота потому, что народу нужен „Тәртип“», — сказал глава Союза журналистов республики и гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.