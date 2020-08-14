В Татарстане растет численность малого и среднего бизнеса

Численность малого и среднего бизнеса Татарстана растет. Если в августе прошлого года в малом и среднем бизнесе республики были заняты более 527 тыс. человек, то сейчас — более 530 тыс. человек. Число самозанятых в республике выросло на 16 тыс. человек. Такие данные привел сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству первый замминистра экономики Рустем Сибгатуллин.



Депутат Госсовета РТ Марат Галеев возразил, что на рынке на фоне кризиса возник шести-семикратный рост безработных. По его словам, ранее занятые в теневом бизнесе стали регистрироваться как безработные.

К сессии Госсовета, которая пройдет 20 августа, замминистра поручили более тщательно подготовить анализ и представить более развернутую картину.

Ранее сообщалось, что доля малого бизнеса в России за год сократилась на 1%.