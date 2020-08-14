Рустем Сибгатуллин: Татарстан поддержал предпринимателей на сумму 1,7 млрд рублей

Благодаря федеральным мерам поддержки малого и среднего бизнеса 46 тыс. предприятиям продлили сроки уплаты налогов. Также более чем 30 тыс. организаций выплачены субсидии. Об этом рассказал сегодня первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин на заседании Комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Он сообщил, что сроки уплаты налогов продлены. На неотложные нужды предприятиям выплачено более 40 тыс. субсидий на общую сумму 2,6 млрд рублей. Самозанятым вернули налоги на 140 млн рублей и предоставили налоговый капитал в размере МРОТ.

По данным Сибгатуллина, банки реструктуризировали более 2 тыс. кредитов на сумму свыше 16 млрд рублей. Также выдано свыше 5,6 тыс. льготных кредитов на сумму более 15,2 млрд рублей и 3,5 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 8,2 млрд рублей.

Татарстан поддержал предпринимателей на сумму 1,7 млрд рублей, в том числе выдано 357 микрозаймов на общую сумму 583 млн рублей. Тем, кто не вошел в федеральный перечень пострадавших предприятий, но имеет снижение оборотов более чем на 30%, предоставлено субсидирование процентной ставки по кредитам.

По линии Гарантийного фонда Татарстана 200 предпринимателям оказана помощь по привлечению финансирования на сумму более чем 4 млн рублей.