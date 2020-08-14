Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесен на 30 августа в честь празднования Дня Республики Татарстан

Матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Тамбовом» перенесен на один день. Встреча состоится не 29 августа, как было изначально запланировано, а 30-го числа месяца.

Такое решение принято на основании обращения казанского клуба в лигу с просьбой о переносе игры. Руководство Республики Татарстан предложило приурочить матч «Рубин» — «Тамбов» к празднованию Дня Республики Татарстан.

РПЛ разрешила перенос и утвердила новую дату проведения встречи. Таким образом, матч 6-го тура «Рубин» — «Тамбов» состоится 30 августа в 18.00.

Напомним, ранее стало известно о возможном переходе в «Рубин» бывшего вратаря «Локомотива» Никиты Медведева.