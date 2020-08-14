Рекордсмен РПЛ Медведев покинул «Локомотив» и может перейти в «Рубин»

Вратарь Никита Медведев разорвал контракт с московским «Локомотивом» по обоюдному согласию сторон.

Контракт футболиста с клубом действовал еще два года. Ранее он был переведен в дублирующий состав команды в ПФЛ.

По данным «РБ-Спорта», с большой долей вероятности Медведев перейдет в «Рубин». Сейчас у казанского клуба есть два голкипера — Юрий Дюпин и Иван Коновалов.

Медведев является действующим рекордсменом России по числу проведенных подряд «сухих» минут в отечественных чемпионатах.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о переходе корейского футболиста Хван Ин Бома.