В Казани арестован предполагаемый посредник взятки 6 млн рублей
Сегодня Приволжский райсуд Казани отправил в СИЗО 56-летнего казанца, обвиняемого в покушении на посредничество взяточничеству в особо крупном размере.
По версии Следкома, обвиняемый связался с супругой арестованного по делу о мошенничестве и предложил посреднические услуги «в передаче 10 млн рублей должностным лицам судебной системы за смягчение наказания». Подумав, женщина согласилась отдать 6 млн рублей, однако позже заявила о происходящем в правоохранительные органы.
В результате 12 августа этого года предполагаемый посредник крупной взятки был задержан экономическими полицейскими МВД и сотрудниками Следкома по РТ после получения аванса в 2 млн рублей.
Накануне по схожему делу на полмиллиона в Казани был арестован адвокат.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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