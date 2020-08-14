В Казани арестован предполагаемый посредник взятки 6 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Сегодня Приволжский райсуд Казани отправил в СИЗО 56-летнего казанца, обвиняемого в покушении на посредничество взяточничеству в особо крупном размере.



По версии Следкома, обвиняемый связался с супругой арестованного по делу о мошенничестве и предложил посреднические услуги «в передаче 10 млн рублей должностным лицам судебной системы за смягчение наказания». Подумав, женщина согласилась отдать 6 млн рублей, однако позже заявила о происходящем в правоохранительные органы.

В результате 12 августа этого года предполагаемый посредник крупной взятки был задержан экономическими полицейскими МВД и сотрудниками Следкома по РТ после получения аванса в 2 млн рублей.



Накануне по схожему делу на полмиллиона в Казани был арестован адвокат.