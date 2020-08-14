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«Урал» перед матчем с «Рубином» дозаявил Рыкова и Мишкича

14:56, 14.08.2020
«Урал» перед матчем с «Рубином» дозаявил Рыкова и Мишкича
Фото: vk.com/fcdm_official

Футбольный клуб «Урал» внес изменения в заявку для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2020/21.

Уральцы внесли в свой список заявленных игроков новобранца — полузащитника Даниэля Мишкича под 6-м игровым номером. Также «Урал» заявил на турнир защитника Владимира Рыкова, минувший сезон проведшего в московском «Динамо».

Таким образом, оба футболиста смогут принять участие в игре в Казани против «Рубина» во 2-м туре РПЛ.

Напомним, сегодня казанский клуб объявил о переходе корейского полузащитника Хван Ин Бома.

СпортФутбол Татарстан
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