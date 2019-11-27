Житель Ижевска пытался продать секретные военно-космические разработки

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам секретные военно-космические разработки России.

«Выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы», — передает «РИА Новости» сообщение УФСБ по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, ижевчанин намеревался создать на территории Удмуртии организацию, которая занималась бы добыванием секретных сведений. В ходе проверки стало известно, что ранее мужчина действительно имел доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет.

«Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации», — уточняется в сообщении спецслужбы.

Жителю Ижевска объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», уголовное дело возбуждать не стали, поскольку до государственной измены дело не дошло.