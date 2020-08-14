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МЧС Татарстана предупредило о дожде и сильном ветре в субботу

13:31, 14.08.2020
МЧС Татарстана предупредило о дожде и сильном ветре в субботу
Фото: 16.mchs.gov.ru

МЧС по Татарстану предупреждает об ухудшении погоды в республике — ожидаются осадки и сильный ветер.

По данным Гидрометцентра РТ, в субботу, 15 августа, на территории республики будет наблюдаться туман, сильный дождь, гроза. Местами возможен град. Порывы ветра будут достигать 15—18 м/с.

Сегодня днем в Татарстане ожидается облачная погода. Однако заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев сообщил, что скоро потеплеет.

Общество Татарстан
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