МЧС Татарстана предупредило о дожде и сильном ветре в субботу

МЧС по Татарстану предупреждает об ухудшении погоды в республике — ожидаются осадки и сильный ветер.

По данным Гидрометцентра РТ, в субботу, 15 августа, на территории республики будет наблюдаться туман, сильный дождь, гроза. Местами возможен град. Порывы ветра будут достигать 15—18 м/с.

Сегодня днем в Татарстане ожидается облачная погода. Однако заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев сообщил, что скоро потеплеет.

