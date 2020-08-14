В Татарстане ожидаются грозы, град и сильный ветер

В пятницу, 14 августа, в Татарстане ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, на территории республики пройдет дождь, местами сильный. Также возможна гроза и даже град.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +15°С до +20°С. В Казани прогнозируется 15—17 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +17°С до +20°С.