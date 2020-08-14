Шаймиев: КФУ будет готовить педагогические кадры для полилингвальных комплексов «Адымнар»

Фото: Инна Серова

150 абитуриентов принято в КФУ целевым назначением — для подготовки педагогических кадров для полилингвальных образовательных комплексов Татарстана, сообщил на проходящем в Елабуге пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки республики Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев — инициатор строительства в столице республики полилингвальной школы «Адымнар — к знаниям и согласию».



Кроме того, Минтимер Шаймиев предложил создавать отдельные полилингвальные классы в обычных школах.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что в Казани на улице Бондаренко завершается строительство школы-интерната на 1 224 места, которая входит в полилингвальный комплекс «Адымнар».

