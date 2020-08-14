В Татарстане более половины девятиклассников не поступили в 10-й класс
17 112 выпускников 9-х классов школ Татарстана — 46% от общего количества выпускников — приняты в 10-й класс, сообщил на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки республики министр РТ Рафис Бурганов.
Аттестаты в 2020 году в Татарстане получили 37 315 девятиклассников — 99% от общего количества обучавшихся (37 366). 20 176 выпускников 9-х классов — 54% — планируют продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях.
Ранее «Реальное время» сообщало, что у школьников Татарстана выявлены недостаточные навыки использования полученных предметных знаний.ОбществоОбразованиеВластьКультура Татарстан
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