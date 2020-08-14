Рафис Бурганов: татарстанским школьникам не хватает функциональной грамотности

Фото: Инна Серова

Озабоченность недостаточно высоким уровнем функциональной грамотности татарстанских школьников высказал на проходящем в Елабуге пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки министр образования РТ Рафис Бурганов.



По его словам, оценка качества общего образования по модели PISA и мониторинг функциональной грамотности, начатые в республике в 2019 году в рамках инновационных проектов Минпросвещения РФ, показали, что «как российские, так и татарстанские школьники сильны в области предметных знаний, но у них не сформированы навыки их использования для решения широкого диапазона жизненных задач».

Чтобы изменить ситуацию, сообщил министр, 1,5 тысячи учителей Татарстана по инициативе Минпросвещения России сейчас проходят обучение по совершенствованию предметных и методических компетенций, «в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся».

Ранее «Реальное время» сообщало о мерах, которые принимает Министерство образования для достижения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет.