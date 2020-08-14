Ученые выяснили, что лекарство от рассеянного склероза подавляет ВИЧ

Медики из США выявили, что экспериментальное лекарство от рассеянного склероза «Финголимод» подавляет вирус иммунодефицита человека. Они выяснили, что препарат препятствует проникновению вируса в новые клетки.

Сообщается, что антиретровирусные препараты справляются с подавление ВИЧ-инфекции, но имеют побочные эффекты, а действенность в результат падает.

«Мы впервые показали, что если заблокировать рецепторы S1P, то можно полностью предотвратить передачу вируса от одной клетки к другой. Это уменьшает число вирусных частиц в латентной стадии заражения», — рассказал доцент Университета Джорджа Вашингтона (США) Альберто Боске (цитата по ТАСС).

Антиретровирусные препараты останавливают размножение вируса, блокирую работу его ферментов. Однако препараты не излечивают больных, ВИЧ активизируется после того, как прием останавливается. Вирусологи выяснили, что при применении «Финголимода» количество вирусных частиц снижается. Лекарство от рассеянного склероза резко замедляет распространение вируса.



Ранее в СПИД-центре опровергли сообщения о заражении вирусом через иглу.

