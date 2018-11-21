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В СПИД-Центре опровергли сообщения о заражении вирусом через иглу

09:26, 21.11.2018
В СПИД-Центре опровергли сообщения о заражении вирусом через иглу
Фото: pixabay.com

В последнее время на электронную почту россиянам стали приходить письма, в которых описываются случаи заражения СПИДом через иглу. В СПИД-Центре рассказали, что таким способом инфицироваться нельзя.

«Вирус во внешней среде не живет, и иглой вы не инфицируетесь. Начнем с того, что СПИДом заразиться нельзя. Можно заразиться ВИЧ, но не так. Соответственно, если даже вы сядете на такую иголку, все, что случится — вы уколетесь. Подобные сообщения нацелены на распространение паники», — приводит сообщение сотрудника Центра News.ru.

Ранее «Реальное время» писало, что Кемеровская, Иркутская, Тюменская, Новосибирская области и Пермский край вошли в топ-5 субъектов РФ с самой высокой заболеваемостью ВИЧ.

ОбществоМедицина
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