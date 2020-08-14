Чемпионы России по волейболу «Динамо-Казань» сменили название

Действующие чемпионы России по волейболу — женский клуб «Динамо-Казань» сменил название. Изменения в наименовании произошли после заключения спонсорского контракта с банком «Ак Барс».

«Спонсорская программа банка «Ак Барс» распространяется также и на команды, связанные с татарстанским спортивным обществом «Динамо». В связи с этим на совете руководства и учредителей казанского женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» (Казань) было решено переименовать команду в честь нового крупного спонсора. Таким образом, начиная с сезона 2020/2021 команда «Динамо-Казань» будет именоваться «Динамо — Ак Барс» (г. Казань)», — говорится в сообщении клуба.

При этом организационная структура команды осталась прежней, договоренности с остальными спонсорами также продолжат свое действие.

Напомним, ранее о переименовании сообщили клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» и женская команда по хоккею с мячом «Динамо-Гипронииавиапром».