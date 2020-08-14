В детсадах Татарстана для детей ясельного возраста появится 2,5 тыс новых мест

Фото: Инна Серова

В 2020 году в Татарстане планируется создать более 5 тысяч мест в детсадах в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщил на проходящем в Елабуге пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки РТ министр образования — заместитель премьер-министра РТ Рафис Бурганов. В том числе должны появиться 2,5 тысячи мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.



— В последующие годы планируется создать еще более 5 тысяч мест. Реализуемые мероприятия направлены на достижение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, — сказал Рафис Бурганов.

Он также напомнил, что за последние два года в рамках данного проекта в Татарстане построено 30 новых детских садов более чем на 6 тысяч новых мест, из них половина в ясельных группах. На строительство детских садов выделено около 5,5 млрд рублей, из которых более 4 млрд — средства республиканского бюджета.

Ранее «Реальное время» писало, что с 1 сентября в Татарстане более 209 тысяч учеников 1-4 классов будут обеспечены горячим питанием.