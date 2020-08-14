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С 1 сентября в Татарстане обеспечат горячим питанием свыше 200 тысяч учеников младших классов

12:19, 14.08.2020
С 1 сентября в Татарстане обеспечат горячим питанием свыше 200 тысяч учеников младших классов
Фото: Инна Серова

В следующем учебном году более 209 тысяч татарстанских учеников первого — четвертого классов будут обеспечены горячим питанием за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Об этом сообщил на проходящем в Елабуге пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки РТ министр образования — заместитель премьер-министра Рафис Бурганов.

Прогнозные объемы финансирования горячего питания 209 235 младшеклассников на 2020 год — 859,9 млн рублей. Из них 498,8 млн поступят из федерального бюджета.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин объявил, что в Казани школьники младших классов с начала учебного года будут получать бесплатные обеды.

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