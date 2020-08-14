Минкульт РФ создаст общероссийскую IT-площадку на базе КазГик

Министерство культуры РФ планирует создать на базе КазГИК общероссийскую цифровую площадку для повышения квалификации сотрудников учреждений культуры.



Минкульт РТ в период пандемии коронавируса перевел большую часть деятельности учреждений культуры в онлайн-формат и добился высоких результатов по просмотрам.



«Общее количество просмотров за апрель, первый месяц ограничительных мер, составило около 8 млн. Сюда входит посещение онлайн-концертов, мероприятий в соцсетях, сайтов, виртуальных экскурсий», — приводит слова министра культуры Татарстана Ирады Аюповой «Татар-информ».

Татарстан сегодня занимает устойчивые позиции в сфере IT для создания подобных площадок, в том числе и применительно к области культуры.

Ранее сообщалось, какие цифровые разработки выпускают в Татарстане.

