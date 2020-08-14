Новости общества

12:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Житель Казани напал на полицейского, эвакуировавшего его припаркованный автомобиль

11:47, 14.08.2020
Житель Казани напал на полицейского, эвакуировавшего его припаркованный автомобиль
Фото: realnoevremya.ru

12 августа напротив одного из домов по улице Тэцевской водитель «Форда» препятствовал эвакуации за неправильную парковку своего автомобиля. Казанец перегородил путь эвакуатору, залез на платформу, вскрыл опечатанный автомобиль и сел в салон.

Под данным МВД РТ, полицейские пытались успокоить автолюбителя, однако тот ответил агрессией: препятствовал движению эвакуатора, нецензурно выражался и оскорблял сотрудников полиции. Во время задержания мужчина нанес сотрудникам несколько ударов в область головы и груди. Полицейские применили силу.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по применению насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Казани приставы забрали автомобиль у женщины, которая 2 года не платила штрафы ГИБДД.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем