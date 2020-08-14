Житель Казани напал на полицейского, эвакуировавшего его припаркованный автомобиль

12 августа напротив одного из домов по улице Тэцевской водитель «Форда» препятствовал эвакуации за неправильную парковку своего автомобиля. Казанец перегородил путь эвакуатору, залез на платформу, вскрыл опечатанный автомобиль и сел в салон.

Под данным МВД РТ, полицейские пытались успокоить автолюбителя, однако тот ответил агрессией: препятствовал движению эвакуатора, нецензурно выражался и оскорблял сотрудников полиции. Во время задержания мужчина нанес сотрудникам несколько ударов в область головы и груди. Полицейские применили силу.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по применению насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Казани приставы забрали автомобиль у женщины, которая 2 года не платила штрафы ГИБДД.