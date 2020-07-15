В Казани приставы забрали автомобиль у женщины, которая два года не платила штрафы ГИБДД

Фото: пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

В Казани приставы забрали автомобиль у женщины, которая два года копила штрафы ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Жительница Казани накопила 57 штрафов от ГИБДД на сумму 63,5 тысячи рублей. Накануне приставы приехали к ней домой, однако ее дома не было. На связь она не выходила. Ее автомобиль инспекторы нашли в соседнем дворе.

Приставы вызвали эвакуатор и изъяли Volkswagen Tiguan неплательщицы. Если женщина не оплатит долг в ближайшее время, авто будет продано в счет уплаты долга.

Ранее в Казани за долги по налогам судебные приставы арестовали КАМАЗ. Из-за длительного уклонения от уплаты налогов задолженность казанца превысила 200 тыс. рублей.

