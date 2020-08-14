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В Татарстане не подтвердили, что люди со второй группой крови тяжелее переносят коронавирус

11:13, 14.08.2020
В Татарстане не подтвердили, что люди со второй группой крови тяжелее переносят коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не подтверждается информация о том, что люди со второй группой крови тяжелее переносят коронавирус. Об этом заявил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Я бы и на федеральном уровне такую информацию не рассматривал. Для того чтобы делать какие-то выводы, довольно сомнительные сейчас, нужна большая выборка данных. Это должны быть тысячи пациентов. Это как минимум должны быть страновые исследования, а лучше те, которые проводятся в нескольких странах. Поэтому нет, Татарстан такой работы не ведет», — прокомментировал Владимир Жаворонков.

Ранее ученые заявили, что люди со второй группой крови являются наиболее уязвимыми к коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что у татарстанцев сформировался иммунитет к коронавирусу.

Общество Татарстан
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