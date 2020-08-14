Сбербанк отменил бесплатные сообщения о переводах

Сбербанк отключил бесплатные сообщения о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет. Об этом сообщает «РИА Новости».



Такие оповещения раньше приходили с инициалами отправителя и суммой перевода. Теперь, по информации кредитного учреждения, клиентам будут поступать лишь пароли и коды для регистрации в приложении «Сбербанк онлайн» и оплаты на сайте.

Тем не менее данная функция остается бесплатной для владельцев кредитных карт банка. Владельцы дебетовых карт смогут воспользоваться платной услугой «Мобильный банк», за которую нужно заплатить 60 рублей.

Напомним, ранее Сбербанк опроверг списание кредита в 150 млрд рублей.

