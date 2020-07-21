Сбербанк опроверг списание кредита в 150 млрд

Сбербанк продолжит обслуживать государственный кредит в 150 млрд рублей. В пресс-службе банка опровергли информацию, что долг будет списан.

Как объяснили в банке, Министерству финансов было представлено право сохранить в субординированный кредит в размере 150 млрд рублей в основном капитале Сбербанка.

«Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений. [...] Учитывая постоянный контроль за достаточностью капитала на уровне Наблюдательного совета банка, списание субординированных инструментов является не более чем гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля», — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Сообщается, что возможность списания кредита при наступлении кризисных событий указана в договоре согласно требованиям Базельских стандартов для учета субординированного кредита. Однако данный пункт не не рассматривается.

Ранее СМИ сообщили о возможном списании Сбербанку госкредита на 150 млрд рублей.

