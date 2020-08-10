В центре Казани столкнулись Opel с внедорожником

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Ночью в центре Казани столкнулись легковушка и внедорожник. В результате удара легковушку откинуло на рядом стоящее здание, а внедорожник развернуло.

Авария произошла на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзной. Легковой автомобиль Opel от удара откинуло на тротуар, где он задел столб и здание. Внедорожник развернуло.

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Ранее на этом же перекрестке перевернулся автомобиль. Пользователи отмечают, что из-за отсутствия светофора участникам дорожного движения сложно разъехаться.

