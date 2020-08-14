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В Набережных Челнах начато строительство двух соципотечных домов

08:15, 14.08.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Набережных Челнах начато строительство двух соципотечных домов
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах начато строительство двух соципотечных домов. Их планируют сдать в конце 2021 года.

Дома будут построены в 63-м микрорайоне города. Приобрести квартиру в этих домах могут работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты и участники других жилищных программам Госжилфонда, передает пресс-служба ведомства.

Строительство домов ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Набережных Челнах сдали первый долгострой в этом году.

Общество Татарстан

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