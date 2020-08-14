В Набережных Челнах начато строительство двух соципотечных домов

В Набережных Челнах начато строительство двух соципотечных домов. Их планируют сдать в конце 2021 года.

Дома будут построены в 63-м микрорайоне города. Приобрести квартиру в этих домах могут работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты и участники других жилищных программам Госжилфонда, передает пресс-служба ведомства.



Строительство домов ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Ранее в Набережных Челнах сдали первый долгострой в этом году.