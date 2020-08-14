Защитник «Рубина» Данченко может перейти в «Уфу»

Защитник «Рубина» Олег Данченко в ближайшее время может стать игроком «Уфы», сообщает издание «Чемпионат».

По данным источника, клубы близки к завершению сделки. В случае согласования перехода игрока, Данченко будет играть за «Уфу» на правах аренды.

Всего на защитника «Рубина» претендуют четыре клуба. Среди них московское «Динамо» и две команды из европейского чемпионата.

Отметим, что действующий контракт Данченко с «Рубином» действует до 2023 года. 24-летний украинский защитник перешел в казанскую команду летом 2019 года из донецкого «Шахтера». С тех пор футболист провел за «Рубин» 19 матчей и сделал две результативных передачи.

На данный момент у казанской команды есть проблемы с лимитом на легионеров. В нынешнем сезоне в РПЛ клубы могут заявлять лишь восемь иностранных футболистов. Сейчас у «Рубина» девять легионеров, к тому же казанцы могут приобрести полузащитника сборной Южной Кореи Хвана Ин Бома.

Поэтому тренерский штаб Леонида Слуцкого рассматривает варианты трудоустройства еще одного легионера. Им может стать полузащитник Зурико Давиташвили, которым интересуется «Ротор».