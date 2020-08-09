В «Рубин» переходит хавбек сборной Южной Кореи: представитель игрока официально подтвердил трансфер

Фото: Скрин телеканала TSN

Хавбек сборной Южной Кореи Хван Ин Бом перейдет в казанский «Рубин». Об этом заявил представитель игрока. Ранее сообщалось, что казанский клуб перебил предложение загребского «Динамо» более высокими финансовыми условиями.

«Хван Ин Бом переходит в клуб российской премьер-лиги «Рубин» Казань, — цитирует представителя игрока корейский рессурс Chosun Sports. — Контракт согласован. Осталось только пройти медобследование».

На данный момент корейский игрок выступает за канадский клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс». По данным источника, казанцы заплатят за полузащитника 2,5 миллиона евро, а договор будет рассчитан на 3 года.

23-летний игрок средней линии провел шесть матчей за «Ванкувер» в текущем сезоне и оформил одну голевую передачу.