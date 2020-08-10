Путин назначил ряд судей в райсудах Татарстана
В пяти районных судах Татарстана назначены председатели судов. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
Алькеевский районный суд возглавила Гульнара Галимова, Арский — Марс Миндубаев. Председателем Мамадышского районного суда стала Миляуша Давлетбаева. В Черемшанском районе главой суда стал Дмитрий Макаров, а председателем Сармановского райсуда назначен Ринат Хайбрахманов.
В Казани судьей Московского районного суда стал Алмаз Газтдинов. В Советском районном суде заместителем председателя назначен Эрнест Муртазин. Судьей Арбитражного суда РТ стала Энже Сунеева.
Ранее Путин назначил трех судей в Татарстане.
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