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Путин назначил ряд судей в райсудах Татарстана

02:23, 10.08.2020
Путин назначил ряд судей в райсудах Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

В пяти районных судах Татарстана назначены председатели судов. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Алькеевский районный суд возглавила Гульнара Галимова, Арский — Марс Миндубаев. Председателем Мамадышского районного суда стала Миляуша Давлетбаева. В Черемшанском районе главой суда стал Дмитрий Макаров, а председателем Сармановского райсуда назначен Ринат Хайбрахманов.

В Казани судьей Московского районного суда стал Алмаз Газтдинов. В Советском районном суде заместителем председателя назначен Эрнест Муртазин. Судьей Арбитражного суда РТ стала Энже Сунеева.

Ранее Путин назначил трех судей в Татарстане.

Общество Татарстан

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