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Экс-зампред Арбитража Татарстана рекомендован в председатели Советского суда Казани

10:10, 30.01.2020
Экс-зампред Арбитража Татарстана рекомендован в председатели Советского суда Казани
Фото: aznakaevsky.tat.sudrf.ru

Вакантную должность председателя Советского райсуда Казани может занять Юсуф Сахапов, председатель Азнакаевского горсуда и экс-зампред Арбитражного суда Татарстана. Накануне Квалифколлегия судей рекомендовала его на пост, который ранее занимал Радик Габдуллин, назначенный зампредом Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Заслуженному юристу Татарстана Юсупову — 54 года. Его стаж работы судьей составляет 27 лет. Из них 4 года он работал судьей Советского суда Казани — в 90-х.

Также ККС Татарстана одобрила кандидатуру судьи Эрнеста Муртазина на пост зампреда по уголовным делам Советского суда Казани и рекомендовала троих кандидатов в председатели судов. На второй срок рекомендован глава Заинского горсуда Рустем Хакимов. Лениногорский судья Ринат Сахавов претендует на пост руководителя в том же суде. Арский райсуд может возглавить Марс Миндубаев, нынешний председатель Рыбно-Слободского суда.

ОбществоВласть Удмуртия
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