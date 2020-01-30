Экс-зампред Арбитража Татарстана рекомендован в председатели Советского суда Казани

Вакантную должность председателя Советского райсуда Казани может занять Юсуф Сахапов, председатель Азнакаевского горсуда и экс-зампред Арбитражного суда Татарстана. Накануне Квалифколлегия судей рекомендовала его на пост, который ранее занимал Радик Габдуллин, назначенный зампредом Шестого кассационного суда общей юрисдикции.



Заслуженному юристу Татарстана Юсупову — 54 года. Его стаж работы судьей составляет 27 лет. Из них 4 года он работал судьей Советского суда Казани — в 90-х.

Также ККС Татарстана одобрила кандидатуру судьи Эрнеста Муртазина на пост зампреда по уголовным делам Советского суда Казани и рекомендовала троих кандидатов в председатели судов. На второй срок рекомендован глава Заинского горсуда Рустем Хакимов. Лениногорский судья Ринат Сахавов претендует на пост руководителя в том же суде. Арский райсуд может возглавить Марс Миндубаев, нынешний председатель Рыбно-Слободского суда.