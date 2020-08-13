В Казани троллейбус первого маршрута изменит схему движения
В Казани временно изменится троллейбусный маршрут №1. С пятницы он перестанет заезжать дальше перекрестка проспекта Амирхана и улицы Чистопольской.
Пока троллейбус будет курсировать от Горьковского шоссе до пр. Амирхана, сообщается на сайте мэрии.
Транспорт не будет доезжать до остановок «Ул. Четаева», «Ул. Лаврентьева», «Ул. Чуйкова», «7 горбольница», «Роддом», «Пр. Ямашева», «Ул. Адоратского, 1а».
Ранее сообщалось, что ученые КФУ займутся разработкой беспилотных троллейбусов.БизнесТранспорт Татарстан
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