В Казани утонул очередной купальщик

В Казани на озере Комсомольское утонул очередной купальщик. Его тело спасатели нашли в одном метре от берега.

Труп спасатели передали полиции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Его личность устанавливается.

По данным спасателей, мужчина выходил из воды, но упал вблизи берега.

«Странно, что сильный дождь и не самая комфортная для купания температура не остановили мужчину», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается также, что утонувший заходил в воду не на оборудованном пляже. Кроме того, на озере установлены аншлаги о запрете купания.